Зеленський дорікнув Великій Британії в уповільненні відправок дальнобійних ракет — The Telegraph

Президент Володимир Зеленський дорікнув Великобританії в уповільненні поставок ракет великої дальності під час ключових переговорів НАТО щодо озброєння.

Про це пише The Telegraph.

Президент України сказав, що Британія та інші союзники демонструють “дефіцит ракет і співпраці” зі свіжими поставками Storm Shadows та інших боєприпасів.

Зеленський передав своє послання безпосередньо міністрам оборони Заходу в п’ятницю під час своєї першої особистої появи на переговорах на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

“Ми чуємо, що ваша політика далекого радіусу дії не змінилася, але ми бачимо зміни в Atacms, Storm Shadows і Scalps — нестача ракет і співробітництва”, — сказав Зеленський зібранню.

Він закликав Лондон і Вашингтон послабити обмеження на зброю для ударів глибоко всередині Росії.

“Ми повинні мати цей потенціал дальньої дії не лише на окупованій території України, а й на території Росії, щоб Росія була мотивована шукати миру”, — сказав Зеленський на початку зустрічі.

Нагадаємо, Білий дім занепокоєний, що використання ракет Storm Shadow без схвалення США може ескалувати конфлікт і втягти Америку у війну.

Читайте також: