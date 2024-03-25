Зеленський емоційно відреагував на ракетний удар по Києву і звернувся до партнерів

Українська влада не втомлюється повторювати, що Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ракетну атаку РФ на Київ 25 березня і вкотре наголосив, що нам вкрай потрібні ППО для ефективної боротьби з ворогом і збереження людських життів.

Про це він написав у своєму Telegram.

“Дякую рятувальникам ДСНС України, поліції, комунальникам і всім залученим службам, які цього ранку ліквідовують наслідки російської атаки проти Києва. Російські терористи завдали удару по столиці балістичними ракетами. На жаль, є пошкодження у будинках у звичайній міській забудові. На цей час відомо про п’ятьох постраждалих. Триває розбір завалів”, — написав президент.

“Ми не втомлюємося повторювати, що Україні потрібно більше ППО. Це безпека для наших міст і збережені людські життя. Всім нам у світі, хто поважає й захищає життя, треба зупинити цей терор”, — додав він.

Нагадаємо, російські військові 25 березня завдали ракетного удару по Києву, внаслідок якого уламки впали в різних районах столиці. Був це 3М22 “Циркон” чи П-800 “Онікс”, чи якийсь інший зразок ракетного озброєння росіян, намагався розібратися військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

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