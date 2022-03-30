Зеленський годину розмовляв з Байденом: обговорювали оборонну підтримку та нові санкції проти РФ

Також президенти обговорили макрофінансову та гуманітарну допомогу.
Президент України Володимир Зеленський в середу, 30 березня, поспілкувався із лідером США Джо Байденом.
Про це повідомив український президент.
Зеленський зазначив, що розмова з Байденом тривала годину. Лідери України та США обговорювали оборонну підтримку та посилений пакет санкцій проти РФ.
"Щойно завершив годинну розмову з Джо Байденом. Поділився оцінкою ситуації на полі бою та за столом перемовин. Говорили про конкретну оборонну підтримку, новий пакет посилених санкцій, макрофінансову та гуманітарну допомогу", - повідомив український президент.
Щойно завершив годинну розмову з @POTUS. Поділився оцінкою ситуації на полі бою та за столом перемовин. Говорили про конкретну оборонну підтримку, новий пакет посилених санкцій, макрофінансову та гуманітарну допомогу.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 30, 2022
Нагадаємо, раніше віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що президент Росії Володимир Путін може кинути виклик НАТО і атакувати країни Балтії, якщо його не зупинять в Україні.
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