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Зеленський годину розмовляв з Байденом: обговорювали оборонну підтримку та нові санкції проти РФ

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Зеленський годину розмовляв з Байденом: обговорювали оборонну підтримку та нові санкції проти РФ

president.gov.ua/facebook

Також президенти обговорили макрофінансову та гуманітарну допомогу.

Президент України Володимир Зеленський в середу, 30 березня, поспілкувався із лідером США Джо Байденом. 

Про це повідомив український президент. 

Зеленський зазначив, що розмова з Байденом тривала годину. Лідери України та США обговорювали оборонну підтримку та посилений пакет санкцій проти РФ. 

"Щойно завершив годинну розмову з Джо Байденом. Поділився оцінкою ситуації на полі бою та за столом перемовин. Говорили про конкретну оборонну підтримку, новий пакет посилених санкцій, макрофінансову та гуманітарну допомогу", - повідомив український президент.

Нагадаємо, раніше віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що президент Росії Володимир Путін може кинути виклик НАТО і атакувати країни Балтії, якщо його не зупинять в Україні. 

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