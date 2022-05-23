Зеленський готовий до прямої зустрічі з Путіним, але назвав єдину умову

Президент України Володимир Зеленський готовий говорити з главою Кремля Володимиром Путіним лише в тому випадку, якщо метою цього діалогу буде припинення війни.

Глава держави сказав, що після жахливих злочинів російської армії в Україні не має жодного бажання зустрічатися з кремлівським диктатором чи кимось із його посередників.

Проте він усвідомлює, що ухвалити рішення про припинення війни може лише Путін, тому український президент готовий до прямої зустрічі з ним.

Про це Зеленський сказав під час розмови з журналістами в Українському домі в Давосі.

"Буде розмова з Путіним чи не буде? Або буде якийсь інший формат? Чесно кажучи, не тільки від нас це залежить. Тому ми будемо боротися до тих пір, поки не звільнимо, що можемо звільнити. Поки не звільнимо нашу землю.

У них така структура ухвалення рішень в державі, що без нього жодні рішення не ухвалюються. І ми повинні з вами це чітко усвідомлювати. Всі інституції у них об'єднані одним рішенням - рішенням президента Російської Федерації. І якщо ми говоримо про конкретне рішення щодо припинення війни, то без нього цього рішення не буде. Не обідеться без зустрічі із президентом РФ.

А після того, що вони наробили, великого бажання щодо цих зустрічей точно немає. І великих бажань зустрічатися з посередниками немає і не повинно бути. І не буде. Тому я в принципі не сприймаю будь-яку зустріч з будь-ким із Росії, крім президента РФ. І тільки в тому випадку, якщо питання на столі буде одне - припинення війни. Все. Про інше - немає про що говорити", - сказав Зеленський.

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Раніше Володимир Зеленський заявив, що війна закінчиться перемогою України, адже іншого виходу просто немає.

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