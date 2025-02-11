Зеленський готовий до територіального обміну з Росією в разі переговорів

Зеленський не уточнив, яку частину окупованих територій Україна могла б отримати натомість.

Якщо Дональду Трампу вдасться домовитися про переговори між Україною та Росією, Київ може запропонувати варіант обміну територіями.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю The Guardian.

"Ми обміняємо одну територію на іншу", – сказав він, маючи на увазі можливість відмови України від земель у Курській області, які перебувають під контролем Києва після несподіваного наступу шість місяців тому.

Водночас Зеленський не уточнив, яку частину окупованих територій Україна могла б отримати натомість.

"Я не знаю, подивимося. Але всі наші території важливі, пріоритету немає", – додав президент.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що протягом останнього тижня Сполучені Штати Америки досягнули "величезного прогресу" в переговорах України та Росії. Мирну угоду може бути укладено.