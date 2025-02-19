Зеленський говорив із Трампом про направлення до України американських військ: якою була відповідь

Президент України Володимир Зеленський прокоментував питання європейських солдатів в Україні. Зокрема, там мають бути й американці.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Bild.

"Коли ми сьогодні говоримо про гарантії безпеки, про припинення гарячої фази війни, про припинення вогню, то ми говоримо і про питання контингентів військ", – наголосив український лідер.

Президент говорив про це із Трампом. Глава США, за його словами, підтримує залучення європейського контингенту військ для допомоги Україні.

"Я йому (Трампу – ред.) сказав, що американці мають бути там, бо інакше ми можемо втратити єдність. Це важлива демонстрація сили щодо Путіна, що всі союзники працюють разом, щоб захистити Україну!", – завершив Зеленський.

Раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував можливі переговори з РФ. Зокрема, він підкреслив, що є незручною людиною для російського диктатора Володимира Путіна.

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