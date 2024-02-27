Зеленський хоче передати РФ формулу миру: як на неї відреагували в Кремлі

Формулу миру Зеленський планує передати РФ через посередників.

В Кремлі заявили, що президент України Володимир Зеленський планує передати РФ формулу миру через посередників. Проте в Росії цю пропозицію називають “ультиматумом”.

Про це пишуть росЗМІ.

Як зазначається, Кремль отримав інформацію, що Володимир Зеленський планує передати РФ через посередників формулу миру. Він, начебто, не хоче, щоб інші країни висували свої варіанти врегулювання війни.

Водночас очільник МЗС РФ Сергій Лавров назвав українську формулу мира - ультиматумом.

“Москва вважає, що пропозиція Росії щодо врегулювання, що готується Зеленським, є ультиматумом”, - сказав Лавров.

Нагадаємо, що Шольц зробив невтішну заяву про можливість введення західних військ до України.

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