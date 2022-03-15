Зеленський і Шмигаль зустрілися із очільниками урядів Польщі, Чехії та Словенії: перші кадри (відео)

Зеленський оцінив візит прем'єрів як "потужним свідченням підтримки Україні".

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Денис Шмигаль 15 брезня зустрілися у Києві із керівниками урядів Польщі, Чехії та Словенії.

Про це повідомив голова держави та опублікував перші кадри зустрічі.

"Голова польського уряду Матеуш Моравецький, віцепрем'єр Ярослав Качиньський, прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала та прем'єр-міністр Словенії Янез Янша. Ваш візит до Києва у цей важкий для України час – потужне свідчення підтримки. Ми це дуже цінуємо", - написав Зеленський.

На опублікованих кадрах видно представників української сторони та керівників уряду Чехії, Польщі та Словенії. Президент України подякував за надану допомогу під час бойових дій. Під час перемовин український президент розповів про ситуацію із війною в Україні. Зокрема, він згадав нещодавній обстріл окупантами Яворівського полігону, що розташований за 20 км від кордону НАТО.

Зеленський проводить переговори з прем'єрами Польщі, Чехії та Словенії

Нагадаємо, до Києва ввечері 15 березня прибули прем’єр-міністри Польщі Матеуш Моравецький, Чехії Петр Фіала та Словенії Янез Янша з метою спробувати зупинити війну в Україні. Посадовці цих країн прибули до України як представники Європейської ради.