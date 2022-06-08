Зеленський і Шольц обговорили глобальну продовольчу безпеку та поводження з військовополоненими

Зеленський і Шольц обговорили глобальну продовольчу безпеку та поводження з військовополоненими

Президент України та канцлер Німеччини провели телефонну розмову.

Володимир Зеленський та Олаф Шольц обговорили посилення оборонної підтримки України, продовольчу безпеку, дотримання РФ міжнародних норм щодо поводження з військовополоненими та інтеграцію України до ЄС.

Про це президент України повідомив у Twitter.

"Провів телефонну розмову з Олафом Шольцем. Обговорили посилення оборонної підтримки, забезпечення глобальної продовольчої безпеки, питання дотримання РФ міжнародних норм щодо поводження з військовополоненими. Наголосив на важливості ухвалення рішень для інтеграції України в ЄС", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, Володимир Зеленський очікує, що у червні з'явиться історичне рішення про надання Україні для статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу.

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