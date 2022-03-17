Зеленський ініціював створення нового міжнародного альянсу для миттєвої реакції на агресію - U24

Новий союз повинен гарантувати, що кожен агресор отримає скоординовану відповідь світу швидко та ефективно.

Президент України Володимир Зеленський у виступі перед Конгресом США, який транслювався через відеозв'язок, наголосив на необхідності створення нового оборонного союзу U24, оскільки чинні інституції надто повільно реагують на агресію.

Про це він повідомив у своєму зверненні до українців у ніч проти 17 березня.

Український президент зауважив, що у своєму виступі перед Конгресом США він від імені українців висловив вдячність за потужну підтримку, яку надають США нашій країні для відсічі ворогові, однак зазначив, що Україна потребує більшої допомоги.

“Війна не припиняється, воєнні злочини Росії не припиняються. Російська економіка ще здатна утримувати їхню військову машину. Тому потрібні нові пакети санкцій проти Росії", - наголосив він.

За словами Зеленського, світ повинен нарешті визнати офіційно, що Росія стала державою-терористом, а Україна повинна отримати більшу підтримку, ніж отримує зараз. Він наголосив, що ЗСУ потрібні системи протиповітряної оборони, літаки, достатню кількість летальної зброї та боєприпасів, щоб зупинити російських окупантів.

"Саме у цьому виступі в Конгресі я звернувся і до Сполучених Штатів, і до всіх відповідальних держав щодо створення нового об'єднання U-24. Нового союзу, який гарантуватиме, що кожен агресор отримає скоординовану відповідь світу. Швидко та ефективно. Одразу. Не через тижні, місяці, роки, а за перші 24 години від нападу", - заявив український президент.

Зеленський стверджує, що, як свідчить теперішня ситуація, більше не можна довіряти чинним інституціям колективної безпеки, оскільки "бюрократи в міжнародних організаціях" так швидко не змінюються.

"Тому ми повинні шукати нових гарантій. Створювати нові інструменти. Брати тих, хто має хоробрість, і робити те, чого вимагає справедливість. Ми вже довели, що можемо робити історичні речі. Це не тільки наш спротив. Не лише оборона", - наголосив президент України.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 21 дня війни

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський показав конгресменам, як росіяни вбивають мирних українців. Він закликав США допомогти припинити знищення України.