Зеленський: "Кожен день затримок із допомогою – це нові зруйновані будинки, це додаткові знищені життя"

Президент Володимир Зеленський висловився про щоденні удари окупаційної армії РФ по території України і наголосив, що світ має все необхідне, щоб зупиняти будь-які ракети, "Шахеди" та інші засоби терору.

Про це він написав у Telegram.

"Світ потребує лише рішень, які можуть повернути справжню, надійну безпеку. Україна може зупинити російський терор, може убезпечити своє життя, життя всієї Європи та інших регіонів світу від розповзання зла. Саме для цього ми потребуємо підтримки наших партнерів, і кожен день затримок із допомогою – це нові зруйновані будинки, це додаткові знищені життя", - наголосив президент.

Зеленський також висловив подяку всім у світі, хто справді допомагає захищатися Україні від терору.

Нагадаємо, Німеччина направить до України ще одну установку Patriot.

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