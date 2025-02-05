Зеленський: Медведчук пропонував "здати" Україну в обмін на мир із Росією

Медведчук, який довгий час залишався ключовим зв’язковим між Кремлем і проросійськими силами в Україні, намагався просувати вигідні Москві умови.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що проросійський політик Віктор Медведчук пропонував Україні фактично капітулювати перед Росією в обмін на припинення війни.

Про це глава держави розповів в інтерв’ю Пірсу Моргану.

За словами Зеленського, Медведчук, який довгий час залишався ключовим зв’язковим між Кремлем і проросійськими силами в Україні, намагався просувати вигідні Москві умови.

"Він вважав, що може торгувати Україною, що ми маємо піти на поступки Росії, щоб отримати мир. Але це був не мир — це була б капітуляція", – наголосив президент.

Через свою діяльність Медведчук був затриманий українськими спецслужбами у квітні 2022 року, коли намагався втекти після початку повномасштабного вторгнення.

У вересні того ж року Україна обміняла Медведчука та ще 55 російських військовополонених на 215 українських захисників, серед яких були командири "Азова", які боронили Маріуполь.

Нагадаємо, за словами Володимира Зеленського, президент Росії Володимир Путін хоче, щоби президентом України був хтось із антизахідною, антиєвропейською, антинатовською позицією.