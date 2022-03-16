Зеленський: Ми активізували роботу, щоб притягнути окупантів до відповідальності залочини 

Президент впевнений, що РФ притягнуть до відповідальності.

Президент України Володимир Зеленський у зверненні до українців повідомив, що Росії доведеться відповідати перед законом за злочини в Україні.

“Ми активізуємо роботу, щоб притягнути окупантів до відповідальності, має бути міжнародний трибунал. За все, що вони наробили проти України. Проти наших людей. За кожен акт тероризму проти наших людей. Прокуратура, правоохоронці вже почали цю роботу. Важливим є і початок діяльності міжнародної слідчої групи правоохоронців, яка вже разом з нашою групою збирає всі докази злочинів”, - сказав президент.

Раніше президент Володимир Зеленський звернувся до громадян Російської Федерації, яка 20 днів тому пішла війною проти України.

"Громадяни Росії! Будь-хто з вас, хто має доступ до правдивої інформації, вже міг усвідомити, чим закінчиться ця війна для вашої країни. Ганьбою і бідністю. Багаторічною ізоляцією. Дуже жорстокою репресивною системою, яка буде ставитися до громадян Росії так само нелюдяно, як до українців ставилися ви, окупанти. Від ваших дій залежить, що буде далі", — сказав Зеленський.

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