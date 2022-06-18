Зеленський на фронті: глава держави відвідав передові позиції українських військ на Миколаївщині (відео, фото)

Зеленський на фронті: глава держави відвідав передові позиції українських військ на Миколаївщині (відео, фото)

Український президент Володимир Зеленський у суботу, 18 червня, приїхав на передові позиції українських захисників та вручив їм нагороди.

Глава держави провів нараду щодо важливих питань регіону. Під час засідання український президент та представники місцевої і обласної влади обговорили стан економіки, відновлення водопостачання, ситуацію в сільському господарстві. Окрему увагу приділили загрозам із суходолу та з моря.

Про це повідомив очільник України у Telegram та опублікував відео візиту до області.

"Передові позиції українських військ у Миколаївській області. Наші сміливі хлопці й дівчата. Кожен з них викладається по максимуму. Робить усе для захисту держави. У їхніх очах – впевненість і віра в Україну. Обов'язково вистоїмо! І точно переможемо!", - написав Зеленський.

У пресслужбі Офісу президента повідомили подробиці візиту. Зазначаєтья, представники військового командування регіону доповіли про ситуацію в зоні бойових дій на суходолі та в акваторії Чорного моря. Крім того, Володимир Зеленський вручив державні нагороди.

"За вагомий особистий внесок у захист державного суверенітету й територіальної цілісності України, мужність і самовіддані дії, виявлені під час оборони населених пунктів від російських загарбників, орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджено голову Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, орденом "За мужність" ІІІ ступеня – міського голову Миколаєва Олександра Сєнкевича. Глава держави також присвоїв військове звання бригадного генерала полковнику Андрію Гнатову", - йдеться на сайті президента.

Президент оглянув будівлю Миколаївської ОДА, яка зазнала руйнувань унаслідок ракетного удару з боку Росії. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів про обставини обстрілу та про 37 жертв цього злочину. Зеленський доручив надати необхідну допомогу сім’ям загиблих унаслідок обстрілу будівлі.

Також під час робочої поїздки український президент одну з миколаївських лікарень танапередодні професійного свята медичних працівників подякував лікарям за врятовані життя.

Володимир Зеленський прибув до Миколаєва і зустрівся з Віталієм Кімом

Нагадаємо, корабельне угруповання ворога, що складається з підводного човна, 2 ракетних кораблів та 3 великих десантних корбалів продовжує блокування північно-західної частини Чорного моря.

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