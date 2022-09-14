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Зеленський на Харківщині провів нараду щодо енергетичної безпеки регіону

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Зеленський на Харківщині провів нараду щодо енергетичної безпеки регіону

Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський на Харківщині провів нараду щодо енергетичної безпеки регіону.

Володимир Зеленський на Харківщині провів нараду щодо енергетичної безпеки регіону.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.

“Попереду зима, тож обговорили багато актуальних тем. Окрему увагу приділили питанню функціонування ТЕЦ і ТЕС у Харківській області. Сьогодні, в умовах війни, вкрай важливо розробити план заходів для забезпечення резервних потужностей системи енергопостачання”, - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що у Докучаєвську ЗСУ знищили склад ворога з провіантом.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
121
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