Президент України Володимир Зеленський на Харківщині провів нараду щодо енергетичної безпеки регіону.
Володимир Зеленський на Харківщині провів нараду щодо енергетичної безпеки регіону.
Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.
“Попереду зима, тож обговорили багато актуальних тем. Окрему увагу приділили питанню функціонування ТЕЦ і ТЕС у Харківській області. Сьогодні, в умовах війни, вкрай важливо розробити план заходів для забезпечення резервних потужностей системи енергопостачання”, - наголосив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, що у Докучаєвську ЗСУ знищили склад ворога з провіантом.
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