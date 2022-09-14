Володимир Зеленський на Харківщині провів нараду щодо енергетичної безпеки регіону.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.

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“Попереду зима, тож обговорили багато актуальних тем. Окрему увагу приділили питанню функціонування ТЕЦ і ТЕС у Харківській області. Сьогодні, в умовах війни, вкрай важливо розробити план заходів для забезпечення резервних потужностей системи енергопостачання”, - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що у Докучаєвську ЗСУ знищили склад ворога з провіантом.

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