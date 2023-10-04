Зеленський на Харківщині: "провів важливі наради і заслухав Сирського"

Президент України Володимир Зеленський 4 жовтня провів у Харківській області наради з військовими та місцевою владою.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Володимир Зеленський під час нарад заслухав доповідь генерала Олександра Сирського, який відповідає за Лимано-Куп'янський та Бахмутський напрямки.

"Важливі наради. Військові, обласна СБУ, обласна поліція. Доповідь генерала Сирського. Нарада з усіма в області, хто відповідає за захист та підготовку до зими. Ключові питання - енергетика та відбудова", - зазначив він.

Також президент сьогодні проведе нараду з урядовцями, щоб перевірити виконання доручень, які давалися раніше.

Нагадаємо, Володимир Зеленський відвідав найгарячіший напрям, де росіяни знову відновили наступ.

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