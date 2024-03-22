Зеленський на Ставці назвав єдину річ, яка по-справжньому може захистити Україну

Лише одне рішення наших партнерів може допомогти найкраще захистити Україну, наголосив Зеленський.

Президенту України Володимиру Зеленському на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача доповіли про ліквідацію наслідків ворожого обстрілу української енергосистеми.

Як зазначив глава держави у своєму Telegram, енергетика була сьогодні єдиною темою Ставки.

"Усі доповіді присвячені ліквідації наслідків російського злочинного обстрілу. Харків та область, Запоріжжя, Дніпро, Хмельницький та область, Кривий Ріг, Сумщина, Полтавщина, Одещина, Вінниччина, Франківщина та всі постраждалі міста й громади", — повідомив він.

Зеленський заслухав звіти про перебіг відновлювальних робіт, підключення будинків до світла, води й тепла; забезпечення людей тимчасовим житлом та всією необхідною допомогою.

Голови правління "Укренерго" Володимир Кудрицький та "Нафтогазу" Олексій Чернишов доповіли про стан енергосистеми та першочергові кроки щодо її зміцнення та подальшого захисту, а головком Олександр Сирський та командувач Повітряних сил Микола Олещук — про роботу протиповітряної оборони протягом "цих двох непростих днів".

"Ставка ухвалила кілька закритих рішень. Але по-справжньому захистити Україну може лише рішення наших партнерів надати достатню кількість сучасних систем ППО. Працюємо щодня й за цим напрямом", — наголосив президент.

Нагадаємо, вранці 22 березня армія РФ цілеспрямовано здійснила комбіновану масовану атаку по українській енергетичній інфраструктурі. Пошкоджені десятки об'єктів енергосистеми: теплові та гідроелектростанції, магістральні мережі НЕК "Укренерго", мережі обленерго. Найважча ситуація — в Харківській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях.

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