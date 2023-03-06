Зеленський на Ставці прямо поставив запитання Залужному і Сирському про Бахмут: що відповіли генерали

Обидва генерали відповіли президентові: не відходити з Бахмута й посилюватися у місті.

Президент Володимир Зеленський детально розповів про сьогоднішнє засідання Ставки Верховного головнокомандувача, на якому було вирішено посилити українські позиції у Бахмуті.

Про це глава держави сказав у своєму традиційному відеозверненні увечері, 6 березня.

За його словами, на засіданні розглянули ситуацію на оперативних напрямках, у кожній ключовій точці боїв.

"Доповідали Головком, командувачі, розвідка. Була особлива доповідь щодо ситуації в Бахмуті, навколо міста і більш як годинна розмова. Фактично саме тема Бахмута стала основною для цієї Ставки.

Хочу бути відвертим у таких темах. Буває, на жаль, багато різних дезінформаційних повідомлень. Від тих, хто навіть чути не може абсолютно закритих розмов про оборону, але щось стверджує про якісь нібито рішення щодо питань оборони. Суспільство має розуміти сенс наших оборонних операцій, правдивий сенс", – зазначив Зеленський.

Президент розповів, що на Ставці прямо поставив питання об’єднаного стратегічного угруповання військ "Хортиця генералу Олександрові Сирському, і головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному про те, якою вони бачать далі оборонну операцію на Бахмутському напрямку – чи відійти, чи продовжувати оборону й посилюватись у місті.

"Обидва генерали відповіли: не відходити й посилюватися. І ця позиція була одноголосно підтримана Ставкою. Інших позицій не було. Я сказав Головкому знайти відповідні сили, щоб допомогти хлопцям у Бахмуті", – додав Зеленський.

За його словами, Сили оборони знищують окупанта всюди, де це дає результат для України.

"Бахмут дав і дає один із найбільших результатів за час цієї війни, за час усієї битви за Донбас", – підсумував глава держави.

Нагадаємо, що сьогодні, 6 березня, на засіданні Ставки Верховного головнокомандувача було ухвалене рішення про продовження оборонної операції та подальше посилення позицій українських військових у Бахмуті.

За інформацією німецького видання Bild, у Володимира Зеленського та Валерія Залужного були різні думки щодо дій ЗСУ в Бахмуті. Нібито Залужний кілька тижнів тому рекомендував подумати про вихід із Бахмута.

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що у Бахмуті зараз спостерігається найвищий рівень напруженості.

За інформацією видання New York Times News, 4 березня українські десантно-штурмові бригади пішли в атаку на Бахмутському напрямку.

Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що Бахмут не перебуває в оточенні.