Зеленський нагадав українцям про можливі жорстокі "сюрпризи" Путіна на День Незалежності

Зеленський запевнив, що ЗСУ, розвідка та спецслужби "зроблять усе, щоб захистити людей".

Про це очільник держави сказав у традиційному відеозверненні у вівторок, 23 серпня.

"Завтра – важливий для всіх нас день. І саме тому цей день, на жаль, важливий і для нашого ворога. Ми маємо усвідомлювати, що завтра можливі огидні російські провокації та жорстокі удари. Збройні Сили України, наша розвідка, спецслужби зроблять усе, щоб захистити людей – настільки, наскільки це можливо. І ми обов’язково відповімо на будь-який прояв російського терору. Але, будь ласка, завтра особливо дотримуйтеся правил безпеки. Будь ласка, дотримуйтеся режиму комендантської години. Зважайте на сигнали повітряної тривоги. Звертайте увагу на офіційні повідомлення. І пам’ятайте: ми маємо всі разом дійти до перемоги", - закликав Зеленський.

Раніше повідомляли, якою зброєю Росія може обстріляти Україну 24 серпня - у День Незалежності. Детальніше про це читайте за посиланням.

Як відомо, Росія може завдати масованих ракетних ударів по Україні 24 серпня - в День Незалежності України. Тому українцям варто бути особливо пильними й не нехтувати повітряними тривогами.

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