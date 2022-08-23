Зеленський нагадав українцям про можливі жорстокі "сюрпризи" Путіна на День Незалежності

Глава держави Володимир Зеленський закликав громадян України 24 серпня не нехтувати сигналами повітряної тривоги, оскільки РФ може готувати "провокації та жорстокі удари".
Зеленський запевнив, що ЗСУ, розвідка та спецслужби "зроблять усе, щоб захистити людей".
Про це очільник держави сказав у традиційному відеозверненні у вівторок, 23 серпня.
"Завтра – важливий для всіх нас день. І саме тому цей день, на жаль, важливий і для нашого ворога. Ми маємо усвідомлювати, що завтра можливі огидні російські провокації та жорстокі удари. Збройні Сили України, наша розвідка, спецслужби зроблять усе, щоб захистити людей – настільки, наскільки це можливо. І ми обов’язково відповімо на будь-який прояв російського терору. Але, будь ласка, завтра особливо дотримуйтеся правил безпеки. Будь ласка, дотримуйтеся режиму комендантської години. Зважайте на сигнали повітряної тривоги. Звертайте увагу на офіційні повідомлення. І пам’ятайте: ми маємо всі разом дійти до перемоги", - закликав Зеленський.
Раніше повідомляли, якою зброєю Росія може обстріляти Україну 24 серпня - у День Незалежності. Детальніше про це читайте за посиланням.
Як відомо, Росія може завдати масованих ракетних ударів по Україні 24 серпня - в День Незалежності України. Тому українцям варто бути особливо пильними й не нехтувати повітряними тривогами.
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