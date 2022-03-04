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Зеленський нагородив 76 українських військових орденами та медалями за оборону держави

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Зеленський нагородив 76 українських військових орденами та медалями за оборону держави

УНІАН

Зеленський також присвоїв військові звання українським захисникам.

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 76 військовослужбовців, із них 37 посмертно. Нагороди присвоєно за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені заради захисту України.

Про це сказав глава держави у відеозверненні увечері 4 лютого. 

"Ми продовжуємо боротися. Ми захистимо нашу державу. Ми звільнимо нашу землю. Завдяки нашим героям. Я сьогодні нагородив орденами та медалями 76 українських героїв за особисту мужність і самовіддані дії заради нашої оборони. На жаль, з них 37 нагороджуються посмертно", - сказав Зеленський.

Крім того, глава держави присвоїв звання:

  • Героя України генерал-лейтенанту Павлюку Олександру Олексійовичу – командувачу Операції об'єднаних сил.
  • бригадного генерала полковнику Швораку Володимиру Васильовичу – заступнику командувача військ оперативного командування "Схід" Сухопутних військ Збройних Сил України.
  • бригадного генерала юстиції полковнику юстиції Мельнику Сергію Миколайовичу, начальнику Військово-юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
  • бригадного генерала полковнику Богомолову Артему Євгеновичу, заступнику командувача військ Оперативного командування "Захід".
  • генерала Залужному Валерію Федоровичу – Головнокомандувачу Збройних Сил України.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 4 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251, 
  • бойових броньованих машин ‒ 939, 
  • артилерійських систем – 105, 
  • РСЗВ - 50, 
  • засоби ППО - 18,
  • літаків – 33 (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 (уточнюється),
  • автомобільної техніки - 404,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з пальним - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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