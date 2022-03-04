Зеленський нагородив 76 українських військових орденами та медалями за оборону держави

Зеленський нагородив 76 українських військових орденами та медалями за оборону держави

Зеленський також присвоїв військові звання українським захисникам.

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 76 військовослужбовців, із них 37 посмертно. Нагороди присвоєно за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені заради захисту України.

Про це сказав глава держави у відеозверненні увечері 4 лютого.

"Ми продовжуємо боротися. Ми захистимо нашу державу. Ми звільнимо нашу землю. Завдяки нашим героям. Я сьогодні нагородив орденами та медалями 76 українських героїв за особисту мужність і самовіддані дії заради нашої оборони. На жаль, з них 37 нагороджуються посмертно", - сказав Зеленський.

Крім того, глава держави присвоїв звання: