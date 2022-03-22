Зеленський нагородив орденами та медалями 105 українських воїнів: 7 з них — посмертно

Президент зазначив, що вдячний кожному з них.
Президент Володимир Зеленський підписав указ про нагородження орденами та медалями 105 українських воїнів. 7 з них, на жаль, посмертно.
Про це він розповів під час свого відеозвернення.
"Це був день важких подій. Важких висновків. Але це був іще один день, який наближає нас до нашої перемоги. До миру для нашої держави. Слава Україні!", — сказав Зеленський.
Раніше Володимир Зеленський вручив державні нагороди працівникам української розвідки.
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