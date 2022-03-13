Зеленський нагородив орденами та медалями понад сотню військових, восьмеро удостоєні звання Героя України: повний перелік

Понад два десятки бійців було відзначено посмертно.

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 12 березня, підписав два укази, відповідно до яких 106 українських військових було відзначено державними нагородами, а 8 воїнів були удостоєні звання Героя України.

Про це глава держави повідомив під час звернення проти ночі 13 березня.

"Я підписав два важливі укази. Про відзначення державними нагородами 106 військовослужбовців ЗСУ, які мужньо проявили себе у боях за незалежність України.17 з них, на жаль, посмертно. Але вони герої. І указ про присвоєння звання Героя України з удостоєнням ордену “Золота Зірка”, - повідомив президент.

Звання Герой України було присвоєно:

ВАСІЧУ Сергію Вікторовичу – старшому сержанту (посмертно)

ДЕРУСОВІЙ Інні Миколаївні – сержанту (посмертно)

МРОЧКУ Костянтину Васильовичу – солдату (посмертно)

ПАРХОМУКУ Віталію Васильовичу – старшому солдату (посмертно)

СВИНЧУКУ Олегу Анатолійовичу – солдату (посмертно)

ХАНІНУ Андрію Павловичу – сержанту (посмертно)

ГУЦУЛУ Володимиру Олександровичу – старшому лейтенанту

ЧОРНОМУ Володимиру Володимировичу – старшому лейтенанту.

Ще 106 бійців було відзначено іншими державними нагородами.

Орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня нагороджено:

ЖУКА Сергія Володимировича — підполковника

ОСТАПЕНКА Олега Володимировича — підполковника

Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня:

БОНДАРЕНКА Сергія Миколайовича — капітана

БОРОВКОВА Тараса Ігоровича — лейтенанта

БУЛАТА Ярослава Олександровича — старшого лейтенанта

ГОРБАНЯ Владислава Вячеславовича — капітана

ГРЕКА Андрія Анатолійовича — майора

ГРЕЧИШНИКОВА Станіслава Сергійовича — лейтенанта

ГУКА Вадима Вячеславовича — старшого лейтенанта

ДЕМЕНКА Владислава Віталійовича — головного сержанта

ЗАРЕЦЬКОГО Дмитра Євгенійовича — майора

ЗЕБНИЦЬКОГО Костянтина Миколайовича — майора

КОТЕНКА Дмитра Миколайовича (посмертно) — лейтенанта

КОЧЕРЖЕНКА Максима Олексійовича — капітана

ЛИМАНЦЯ Павла Валентиновича — старшого лейтенанта

ЛОБАНОВА Єгора Юрійовича (посмертно) — старшого лейтенанта

ЛУЦИКА Павла Олександровича — старшого лейтенанта

МЕЖЕННОГО Станіслава Євгеновича — підполковника

МОРОЗА Валерія Миколайовича — капітана

НІКОЛЕНКА Віктора Вікторовича — старшого лейтенанта

ОСТАПЕНКА Володимира Сергійовича — капітана

ПАЗИЧА Ігоря Івановича — капітана

ПЕТРУСЕНКА Владислава Вікторовича — полковника

ПІДДУБНЯКА Олександра Андрійовича — майора

ПОРОСКУНА Віктора Вікторовича — старшого лейтенанта

ПРАЧКОВСЬКОГО Богдана Руслановича — капітана

ПРОДАНА Віктора Євгенійовича — головного сержанта

ПРОШАКА Андрія Васильовича — старшого сержанта

РИЖУКА Сергія Георгійовича (посмертно) — старшого лейтенанта

ТАРАНА Артема Юрійовича — лейтенанта

ТАРАСЕНКА Олександра Олеговича — старшого лейтенанта

ТКАЧУКА Владислава Валентиновича (посмертно) — старшого лейтенанта медичної служби

ТУРЕВИЧА Ігоря Ігоровича — капітана

ЧАЙКУ Максима Ігоровича — майора

ЧОРНОГО Миколу Вікторовича — капітана

ЧУЙКА Олександра Олександровича — капітана

ЮЩЕНКА Олексія Анатолійовича — сержанта

Орденом “За мужність” ІІ ступеня:

КАЛЮЖНОГО Олександра Івановича (посмертно) — старшого сержанта

КІНЕРТА Дениса Вікторовича — майора

КУРОЧКА Артема Михайловича — капітана

Орденом “За мужність” ІІІ ступеня:

БАДІОНА Богдана Руслановича — матроса

БАДЮЛА Анатолія Сергійовича — старшого лейтенанта

БЕЗУГЛОГО Івана Івановича — старшого солдата

ВОРОШИЛОВА Дмитра Олексійовича — старшину 1 статті

ГРИНЧУКА Дениса Миколайовича (посмертно) — солдата

ГРИЦАЧЕНКА Андрія Петровича — старшого сержанта

ДИЧКА Петра Григоровича — солдата

ЗВАДУ Івана Олександровича — старшого сержанта

ІЛЬЧЕНКА Віктора Васильовича (посмертно) — старшого сержанта

КАЛІТАЯ Сергія Володимировича — старшого солдата

КИРЕЙЧИКОВА Антона Вікторовича (посмертно) — старшого солдата

КИСЕЛЬОВА Єгора Сергійовича — матроса

КОЗИРІНА Руслана Денисовича — солдата

КОТА Владислава Миколайовича — старшину 2 статті

ЛАВРЕНЧУКА Миколу Миколайовича — старшого сержанта

ЛИТВИНА Олександра Володимировича — старшого солдата

МОКАНУ Григорія Ісидоновича — старшого матроса

МОРОЗА Кирила Володимировича (посмертно) — солдата

МОСКАЛЕНКА Максима Ігоровича — старшого солдата

НЕВМЕРЖИЦЬКОГО Руслана Вікторовича — матроса

НОРЦОВА Євгенія Юрійовича — молодшого сержанта

ОГІЛЬКА Ростислава Сергійовича — молодшого сержанта

ОСТАПЮКА Василя Миколайовича — солдата

ПАНДЯКА Михайла Миколайовича — старшого солдата

ПЕЛИХА Ігоря Петровича — капітана

ПИШКА Святослава Юрійовича (посмертно) — солдата

ПІВНЕНКА Євгенія Володимировича — старшого солдата

ПЛАХОВА Руслана Миколайовича — штаб-сержанта

ПОГОРІЛЬЧУКА Олександра Сергійовича — старшого солдата

ПОЛІЩУК Іванну Володимирівну (посмертно) — старшого солдата

РАВЛИКА Володимира Степановича — старшого солдата

САБАДАША Тараса Івановича — сержанта

САВИЦЬКОГО Микиту Ігоровича — старшого лейтенанта

СЕМЕНЮКА Володимира Руслановича (посмертно) — солдата

СКИРТУ Олексія Анатолійовича (посмертно) — сержанта

СОРОКУ Володимира Юрійовича — старшого солдата

ТЕСЛЮКА Віталія Дмитровича (посмертно) — старшого солдата

ТОВКАНА Ярослава Васильовича (посмертно) — старшого солдата

ТРЕТЯКА Дениса Олександровича — старшого солдата

ЧЕРНІГОВА Юрія Михайловича — штаб-сержанта

ЧУПРИНУ Сергія Сергійовича — старшого солдата

ШЕВЧЕНКА Олександра Сергійовича — старшого солдата

ШЕВЧУКА Юрія Віталійовича — молодшого сержанта

ЯНУША Андрія Руслановича (посмертно) — старшого солдата

ЯСКОВЦЯ Олега Олександровича (посмертно) — сержанта

Орденом Данила Галицького:

ЗАХАРЧЕНКА Сергія Олександровича — капітана

КРИВОГОРНІЦЕВА Володимира Олександровича — підполковника

Медаллю “За військову службу Україні”:

КИРИЛЕНКА Дмитра Івановича — капітана

НІКІФОРОВА Максима Ігоровича — лейтенанта

ПІМЕНОВА Сергія Васильовича — підполковника

ТОМІЛОВА Дмитра В’ячеславовича — матроса

ЩЕРБИНУ Сергія Миколайовича — підполковника

Медаллю “Захиснику Вітчизни”:

ДЕРЕЖЕНЦЯ Миколу Олександровича — старшого солдата

ДРОБІТА Віталія Юрійовича — старшого солдата

ЗАЙЦЕВА Вадима Віталійовича — старшого солдата

КІСЕЛЬОВА Кіріла В’ячеславовича — молодшого сержанта

КУДЕЛЮ Володимира Вячеславовича — молодшого сержанта

КУШНІРУКА Андрія Володимировича — молодшого сержанта

МИТРОВИЧА Павла Васильовича — старшого солдата

ОРОСА Олександра Олександровича — лейтенанта

ПИШЕНКА Владислава Вікторовича — старшого лейтенанта

ПОМІНЧУКА Сергія Миколайовича — майора

ПРОКОПЕНКА Дмитра Олександровича — старшого лейтенанта

УРСАКІ Станіслава Сергійовича — солдата

ШПИРКУ Ігоря Віталійовича — старшого лейтенанта

ЩЕРБИНУ Олену Володимирівну — капітана.

Нагадаємо, у неділю, 6 березня, президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення нагородити орденами голів обласних адміністрацій та мерів міст, які найбільше відзначилися під час російського вторгнення в обороні своїх громад.