Зеленський на фронті: президент уперше за час війни публічно поїхав за межі Київщини (фото)

Зеленський на фронті: президент уперше за час війни публічно поїхав за межі Київщини (фото)

Президент України зустрівся із захисниками України.

Президент Володимир Зеленський приїхав на передову до Харківської області і зустрівся з українськими військовими.

Президент також нагородив військовослужбовців Збройниз Сил України.

Про це глава держави повідомив у Facebook.

"Харківщина. Передові позиції наших військових. Відчуваю безмежну гордість за наших захисників. Щодня, ризикуючи своїм життям, вони виборюють свободу для України. Дякую кожному з вас за службу!", - написав президент.

Нагадаємо, окупанти знищили 90% домівок у одному із сіл на Харківщині (фото).

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