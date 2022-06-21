Зеленський нагородив воїнів ЗСУ, Нацгвардії та прикордонників: частину з них - посмертно

Президент України нагородив 210 українських військових, трьох з них - посмертно.

Також нагороди отримали 210 бійців Нацгвардії, з яких 41- посмертно, 41 прикордонник, із них 12 – посмертно, і 45 поліцейських.

Про це 21 червня повідомив президент Україні під час свого традиційного звернення до народу.

"Підписав сьогодні два великі укази про нагородження наших захисників і наших захисниць. За поданням від головнокомандувача Збройних Сил України нагороджені 210 учасників бойових дій, з них троє – посмертно. За поданням від міністра внутрішніх справ державними нагородами відзначені 255 бійців Національної гвардії України, із них 41 – посмертно, 41 прикордонник, із них 12 – посмертно, і 45 поліцейських. І я хочу, щоб ви усвідомлювали: коли я говорю про підписання таких указів, це не просто рутина і не щось механічне. Лише завдяки масовій хоробрості і мудрості наших людей на полі бою Україна живе і дійсно може розраховувати на перемогу", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, повітряні Сили Збройних Сил України за добу 21 червня знищили два склади боєприпасів окупантів, два безпілотники, 10 броньованих машин ворога, та збили ворожу авіаційну ракету.

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