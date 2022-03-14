Зеленський написав листа сім'ї розстріляного російськими окупантами американського журналіста

Кореспондент зі США загинув 13 березня під обстрілами в Ірпені.

Президент України Володимир Зеленський написав листа рідним американського журналіста Брента Рено, якого вбили російські війська в Ірпені Київської області.

Текст листа Зеленський опублікував на своїй сторінці в Twitter.

"Я висловлюю свої щирі співчуття сім'ї Брента Рено, який загинув, документуючи безжалісність та зло, заподіяне українському народові Росією. Нехай життя, служіння та жертва Брента надихають покоління людей по всьому світу стати в бій за сили світла проти сил темряви", - йдеться в листі.

Зеленський наголосив, що разом з близькими журналіста сумує весь український народ, який бореться проти російської агресії.

I extend my heartfelt condolences to the family of Brent Renaud who lost his life while documenting the ruthlessness & evil inflicted upon people by Russia. May Brent’s life & sacrifice inspire the world to stand up in fight for the forces of light against forces of darkness. pic.twitter.com/bvQjM470OU — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 14, 2022

Нагадаємо, 13 березня під обстрілами російських військ Ірпені Київської області загинув 51-річний американський журналіст Брент Рено, який мав зі собою посвідчення кореспондента The New York Times.

Згодом у виданні повідомили, що він не мав їхньої акредитації.

Пізніше стало відомо, що Брент працював на видання Time. Зокрема, останніми тижнями він займався проєктом про глобальну кризу біженців.

Зазначимо, що разом з Рено був ще один американський журналіст. Він зазнав поранення, проте вижив і був доправлений до лікарні.

ТСН.ua

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