Зеленський наполягає на припиненні вогню для подальших перемовин із Росією

Він також додав, що він готовий говорити про гарантії безпеки для України, коли країну не беруть до НАТО.

Президент України зазначив, що не очікує великих результаті від перемовин, які нещодавно розпочалися в Білорусі і скоро має відбутись другий раунд, бо запевняє, що вже не вірить у таких формат після Мінських домовленостей.

Зазначив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю закордонним ЗМІ.

«Віра в такий формат, починаючи з Мінська, втрачається, тут є бажання людей закінчити цю війну. І в цьому бажання крім слів, треба працювати. Просто треба щоденно працювати, шукати діалог. Я поки не відчуваю з цього складу і деталей зустрічі конкретики. Є єдине, що є 1 відсоток з того , що є вони знову можуть зустрітись і проговорити кроки вперед. Але для того, щоб робити кроки вперед, треба, щоб хтось робив кроки на зустріч. А та де є великі проблеми, є ризик втрачати людей, треба робити якісь кроки назад. Це і є діалог», - зазначив він.

До того ж наполіг, що перш ніж сідати за стіл для перемовин не повинні вестись бої і обстріли, має бути тиша. «Перш за все треба робити якісь натяки на те, що буде повний режим припинення вогню. Ти не можеш сідати за стіл перемовин, коли літають літаки. У тебе різні позиції, ти просто хочеш тиснути. Те не хочеш домовлятись. А ми ж про діалог. Я вважаю так – треба припинити бомбардування людей. А після цього сідати за стіл», - заявив Зеленський.

Він також додав, що він готовий говорити про гарантії безпеки для України, коли країну не беруть до НАТО.

«Ми готові говорити про гарантії безпеки для України. Це залежить від наших партнерів. Партнери, якщо вони не готові брати Україну до НАТО, через те що Росія не хоче, щоб Україна була в НАТО, то є гарантії безпеки, які напрацьовані спільно», - переконаний Зеленський.