Зеленський назвав два міста на фронті, де йдуть найзапекліші бої: "Окупанти не просто штурмують наші позиції"

Ситуація на фронті залишається дуже складною, зокрема під Бахмутом та Вугледаром. Російські війська, крім того, що штурмують позиції українських військових, цілеспрямовано знищують населені пункти.

Про це повідомив глава держави у традиційному вечірньому зверненні у п'ятницю, 27 січня.

"Ситуація на фронті, і зокрема на Донеччині – під Бахмутом та Вугледаром, залишається надзвичайно гострою. Окупанти не просто штурмують наші позиції – вони свідомо й методично знищують ці міста й села навколо них. Артилерією, авіацією, ракетами. Російська армія не має дефіциту засобів знищення. І зупинити її можна лише силою. Наші воїни, які тримають оборону на напрямках на Донеччині, – справжні герої. Я дякую кожному з вас, хлопці, за хоробрість", - сказав український лідер.

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