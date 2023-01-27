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Зеленський назвав два міста на фронті, де йдуть найзапекліші бої: "Окупанти не просто штурмують наші позиції"

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Зеленський назвав два міста на фронті, де йдуть найзапекліші бої: "Окупанти не просто штурмують наші позиції"

Фото: Associated Press

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Ситуація на фронті залишається дуже складною, зокрема під Бахмутом та Вугледаром. Російські війська, крім того, що штурмують позиції українських військових, цілеспрямовано знищують населені пункти.

Про це повідомив глава держави у традиційному вечірньому зверненні у п'ятницю, 27 січня. 

"Ситуація на фронті, і зокрема на Донеччині – під Бахмутом та Вугледаром, залишається надзвичайно гострою. Окупанти не просто штурмують наші позиції – вони свідомо й методично знищують ці міста й села навколо них. Артилерією, авіацією, ракетами. Російська армія не має дефіциту засобів знищення. І зупинити її можна лише силою. Наші воїни, які тримають оборону на напрямках на Донеччині, – справжні герої. Я дякую кожному з вас, хлопці, за хоробрість", - сказав український лідер.

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Дата публікації
Перегляди
386
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