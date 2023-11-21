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Зеленський назвав дві країни, які можуть змусити Путіна вивести війська із України 

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Зеленський назвав дві країни, які можуть змусити Путіна вивести війська із України 

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента України

Зеленський попереджає, що війна в Україні може перерости в Третю світову війну

США та Китай можуть спільними закликами змусити Росію зупинити наступ на Україну і вивести свої війська. 

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Sun.

"Україна сьогодні перебуває в центрі глобальних ризиків Третьої світової війни. І я справді думаю, що наступати Росія продовжить до того моменту, поки США та Китай спільно не закликатимуть її вивести свої війська з української території", - сказав Володимир Зеленський.

На його думку, війна ХАМАСу проти Ізраїлю відвернула світову увагу від подій в Україні. Зеленський вважає, що напад терористів ХАМАС було "справді великим бажанням Росії". 

Окрім того, президент України попередив, що Кремль розпалює проблеми на Балканах.

"Ми думаємо, що вони зараз готуються на Балканах, вони роблять нові кроки. І ми думаємо, що вони (росіяни - ред.) намагаються навчити або навіть тренерують деяких людей", - додав він.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю Зеленський розповів, чи ліквідує Україна Путіна, якщо зʼявиться можливість.

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Дата публікації
Перегляди
1773
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