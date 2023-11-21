Зеленський назвав дві країни, які можуть змусити Путіна вивести війська із України 

Зеленський попереджає, що війна в Україні може перерости в Третю світову війну

США та Китай можуть спільними закликами змусити Росію зупинити наступ на Україну і вивести свої війська.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Sun.

"Україна сьогодні перебуває в центрі глобальних ризиків Третьої світової війни. І я справді думаю, що наступати Росія продовжить до того моменту, поки США та Китай спільно не закликатимуть її вивести свої війська з української території", - сказав Володимир Зеленський.

На його думку, війна ХАМАСу проти Ізраїлю відвернула світову увагу від подій в Україні. Зеленський вважає, що напад терористів ХАМАС було "справді великим бажанням Росії ".

Окрім того, президент України попередив, що Кремль розпалює проблеми н а Балканах.

"Ми думаємо, що вони зараз готуються на Балканах, вони роблять нові кроки. І ми думаємо, що вони (росіяни - ред.) намагаються навчити або навіть тренерують деяких людей", - додав він.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю Зеленський розповів, чи ліквідує Україна Путіна, якщо зʼявиться можливість.

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