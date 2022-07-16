Зеленський назвав фейками повідомлення про масові ракетні обстріли 16 липня

Масових ракетних обстрілів України росіянами під вечір суботи, 16 липня не було. Подібні повідомлення в соцмережах виявилися фейками.

Під вечір суботи, 16 липня, в Україні не було масових обстрілів російськими ракетами. Ці повідомлення про масовість - фейки.

Про це у вечірньому відеозверненні 16 липня заявив президент України Володимир Зеленський.

"Іноді інформаційна зброя може зробити більше, ніж зброя звичайна. Очевидно, що будь-якими ракетами й артилерією Росії не вдасться зламати нашу єдність і збити нас зі своєї дороги. І так само очевидним має бути й те, що українську єдність не зламати брехнею чи залякуванням, фейками чи теоріями змови. Ми вистоїмо й переможемо. Відвоюємо своє й відбудуємо нормальне життя. Ми зробимо це разом – тільки так це можливо", - сказав Зеленський.

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