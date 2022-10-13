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Зеленський назвав головні умови для швидкого закінчення війни з Росією

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Зеленський назвав головні умови для швидкого закінчення війни з Росією

Фото: ТСН.ua

Захист неба над Україною та скорочення можливостей Росії фінансувати війну дозволить швидше припинити російську агресію.

Президент України Володимир Зеленський закликав європейських політиків на всіх рівнях сприяти постачанню достатньої кількості сучасних систем протиповітряної та протиракетної оборони для захисту українського неба.

Про це він говорив, виступаючи відеозв'язком на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи. 

"Вже цьогоріч ми маємо захистити наше небо від терору Росії. І якщо це буде зроблено, то це буде фундаментальний крок, щоб вже найближчим часом закінчити цю війну", - заявив президент.

Також Зеленський підкреслив необхідність рухатися в напрямку ще більшого скорочення можливостей Росії фінансувати війну.

"Життєво необхідно позбавити державу-агресора прибутків від експорту нафти й газу. Росія має побачити нуль на рахунках, щоб задуматися про користь миру. Саме таким має бути сенс санкційних пакетів ЄС", - наголосив Зеленський.

Окрім того, за словами президента, потрібно змусити Росію виконати вимогу МАГАТЕ і всього людства – забезпечити демілітаризацію ЗАЕС.

"Росія повинна не просто вивести звідти військову техніку, а забрати усіх свої бойовиків", - підкреслив він.

Однією з найпотужніших гарантій довгострокового миру Зеленський назвав створення юридичних механізмів для того, щоб притягнути до відповідальності за воєнні злочини Росію як державу-агресорку та кожного з російських вбивць і катів за кожен прояв терору.

Нагадаємо, раніше Зеленський пообіцяв, що до відповідальності буде притягнуто “кожного російського вбивцю й ката – від командувачів до рядових, що виконували злочинні накази”.

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Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
4538
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