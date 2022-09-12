Зеленський назвав головну умову початку переговорів з Путіним

Президент України Володимир Зеленський заявив, що будь-який договір з Росією можна буде укласти лише тоді, коли Кремль виведе свої війська з території України.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю CNN.

Президент наголосив, що основна ціль українців – деокупація всієї території нашої країни.

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"Я знаю, що деякі країни підштовхують нас у напрямку Мінського процесу. Я хочу, щоб світ визнав, що одна справа - дипломатичне рішення, а інша - Мінськ-2, -3, -5, -10. Це дві різні речі, тому що Мінськ - порожній папірець, який дозволить Росії відпочити перед наступним вторгненням", – зазначив він.

Зеленський наголосив, що погодиться укласти договір з Росією тільки в разі повернення українських територій і виведення окупаційних військ з української території. Президент визнав, що поки не бачить бажання РФ йти на переговори.

"На сьогодні ні. Я не бачу ніякого бажання з їхнього (Росії - ред.) боку, щоб бути конструктивними. Що стосується їх ультиматумів, то мені все одно, хто ці ультиматуми висував – він (Путін - ред.) або хтось інший. Це мій принцип: я не буду розмовляти з тими, хто ставить ультиматуми", – підсумував Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський пояснив, чому переговори з РФ поки неможливі.

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