Зеленський назвав головну умову початку переговорів з Путіним

За словами президента, деякі країни підштовхують Україну у напрямку Мінського процесу.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що будь-який договір з Росією можна буде укласти лише тоді, коли Кремль виведе свої війська з території України.
Про це глава держави розповів в інтерв'ю CNN.
Президент наголосив, що основна ціль українців – деокупація всієї території нашої країни.
"Я знаю, що деякі країни підштовхують нас у напрямку Мінського процесу. Я хочу, щоб світ визнав, що одна справа - дипломатичне рішення, а інша - Мінськ-2, -3, -5, -10. Це дві різні речі, тому що Мінськ - порожній папірець, який дозволить Росії відпочити перед наступним вторгненням", – зазначив він.
Зеленський наголосив, що погодиться укласти договір з Росією тільки в разі повернення українських територій і виведення окупаційних військ з української території. Президент визнав, що поки не бачить бажання РФ йти на переговори.
"На сьогодні ні. Я не бачу ніякого бажання з їхнього (Росії - ред.) боку, щоб бути конструктивними. Що стосується їх ультиматумів, то мені все одно, хто ці ультиматуми висував – він (Путін - ред.) або хтось інший. Це мій принцип: я не буду розмовляти з тими, хто ставить ультиматуми", – підсумував Зеленський.
Раніше Володимир Зеленський пояснив, чому переговори з РФ поки неможливі.
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