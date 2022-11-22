Зеленський назвав кількість населених пунктів, які ЗСУ ще належить звільнити

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ ще належить звільнити близько двох тисяч окупованих Росією сіл та міст.

Про це глава держави сказав під час виступу перед Конгресом мерів і голів муніципалітетів Франції.

"Загалом міст та сіл, які нам ще належить звільнити та відновити – близько двох тисяч. Мінімум десятки з них зруйновані ударами російської армії повністю, як Маріуполь чи Волноваха", – повідомив Зеленський.

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"Коли в місто приходить Росія, там не залишається взагалі нічого від нормального життя. Вона приносить репресії та знущання. Коли ж український прапор повертається на звільнену територію, ми робимо все, щоб разом із ним повернулося нормальне життя", – додав президент.

Він також подякував усім, хто підтримує Україну, її оборону, фінанси, відбудову. Це буквально допомога в порятунку життя, наголосив глава держави.

Нагадаємо, ЗСУ мають звільнити ще три населені пункти, аби повністю вигнати окупантів з Миколаївської області. Про це заявив очільник ОВА Віталій Кім.

Водночас у російських військ виникли проблеми на Луганщині. Так, їхні наземні просування майже зупинилися через сильний дощ і брудну погоду на сході, водночас це не зупиняє ЗСУ.

За прогнозами радника Офісу президента Олексія Арестовича, в лютому-березні в Росії "зламається хребет" і припинить існувати путінський режим.

Зима на фронті, зачистка Херсона, гарячий Донбас, блекаут і війна - Ганна Маляр

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