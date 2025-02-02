Зеленський назвав кількість ракет, дронів та КАБів, випущених по Україні за тиждень

Щодня Росія атакує Україну різними видами озброєння.
Лише цього тижня зафіксовано сотні ударів по наших містах і громадах. Ворог випустив близько: 50 ракет, 660 ударних дронів та 760 керованих авіабомб по українській території.
Про це написав президент України Володимир Зеленський.
"Росія не зупиниться сама. Світ має змусити її завершити цю жорстоку й неспровоковану агресію. Обов’язково потрібно зміцнювати нашу оборону. Нам потрібен кращий захист. ППО, далекобійна зброя, санкційний тиск. Все це допомагає захищати життя тут, в Україні. Дякую всім у світі, хто розуміє важливість цього і продовжує вірити в нашу державу й підтримувати", – акцентував український лідер.
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