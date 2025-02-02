Лише цього тижня зафіксовано сотні ударів по наших містах і громадах. Ворог випустив близько: 50 ракет, 660 ударних дронів та 760 керованих авіабомб по українській території.

Про це написав президент України Володимир Зеленський.

Зеленський назвав кількість ракет, дронів та КАБів, випущених по Україні за тиждень

"Росія не зупиниться сама. Світ має змусити її завершити цю жорстоку й неспровоковану агресію. Обов’язково потрібно зміцнювати нашу оборону. Нам потрібен кращий захист. ППО, далекобійна зброя, санкційний тиск. Все це допомагає захищати життя тут, в Україні. Дякую всім у світі, хто розуміє важливість цього і продовжує вірити в нашу державу й підтримувати", – акцентував український лідер.

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