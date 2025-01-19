Зеленський назвав кількість ракет, дронів та КАБів, випущених Росією по Україні за тиждень

Всього за тиждень російська армія застосувала близько 550 ударних дронів, майже 60 ракет різних типів та понад 660 авіаційних бомб. Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україні потрібно більше "Петріотів" для захисту життя.

Про це написав президент України Володимир Зеленський.

"Тільки за цей тиждень Сили оборони України збили в нашому небі 33 ракети, зокрема балістичні, та 311 ударних дронів. Ще 136 дронів, які застосовуються у щоденних ударах по інфраструктурі, не досягли своїх цілей. Велика вдячність усім нашим воїнам, військовій авіації, зенітникам, підрозділам РЕБ та мобільним вогневим групам. Але незмінне завдання й надалі посилювати захист нашого неба", - зазначив він.

Більше далекобійності для нашої держави, наголосив український лідер, це більше гарантій, що російську війну вдасться зупинити.

Зеленський сказав, скільки ракет, дронів та КАБів випущено по Україні за тиждень

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