Зеленський назвав кількість ракет і дронів, які РФ випустила по Україні від початку війни

Країна-агресорка Росія від початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022-го, застосувала проти України понад десять тисяч ракет і безпілотників.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з премʼєр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

"Від 24 лютого 2022 року агресор використав проти України вже понад 6,5 тис. ракет та понад 3,5 тис. ударних дронів. Зокрема іранських дронів Shahed. Абсолютна більшість із них - по цивільних, а не військових об’єктах", - наголосив глава держави.

До слова, Зеленський під час зустрічі з Рютте, а згодом з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен обговорювали ще один крок на посилення повітряного щита України – це передавання F-16. Відомо, що країни поставлять для ЗСУ ці винищувачі.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський назвав єдину умову для мирних переговорів з Російською Федерацією. За його словами, йдеться про Формулу миру.

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