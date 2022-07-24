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Зеленський назвав кількість українців, удостоєних державних нагород за захист своєї країни

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Зеленський назвав кількість українців, удостоєних державних нагород за захист своєї країни

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Мільйони українців стали на захист вітчизни, з них понад два десятки тисяч отримали державні нагороди за хоробрість.

Від початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну майже 24 тисячі захисників і захисниць відзначено державними нагородами за хоробрість. За свої подвиги 160 воїнів удостоєні звання Героя України. 

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час традиційного звернення увечері 23 липня.

"Мільйони наших людей долучилися до захисту нашої держави. І щиро я їм вдячний, кожному й кожній. Наша незалежність – це наш здобуток, спільний. Перемога буде спільною. Обов'язково буде! Знаю. Вірю", - запевнив Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський особисто вручив ордени "Золота Зірка" українським військовослужбовцям, яким присвоєно звання Героя України, та сім'ям тих захисників, які отримали нагороди посмертно.

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