Зеленський назвав кількість українців, удостоєних державних нагород за захист своєї країни

Мільйони українців стали на захист вітчизни, з них понад два десятки тисяч отримали державні нагороди за хоробрість.

Від початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну майже 24 тисячі захисників і захисниць відзначено державними нагородами за хоробрість. За свої подвиги 160 воїнів удостоєні звання Героя України.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час традиційного звернення увечері 23 липня.

"Мільйони наших людей долучилися до захисту нашої держави. І щиро я їм вдячний, кожному й кожній. Наша незалежність – це наш здобуток, спільний. Перемога буде спільною. Обов'язково буде! Знаю. Вірю", - запевнив Зеленський.

Читайте також: