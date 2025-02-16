Зеленський назвав кількість втрат української армії у війні

Окрім загиблих та поранених, ЗСУ втратили десятки тисяч бійців як полонених та зниклих безвісти.

Президент України Володимир Зеленський назвав кількість втрат української армії у повномасштабній війні з Росією, яка триває вже майже три роки.

Про це він сказав в інтерв'ю NBC News.

"У нас трохи більше 46 тисяч загиблих військових та 380 тисяч поранених", – повідомив Зеленський.

Окрім того, за словами українського президента, ЗСУ втратили десятки тисяч бійців як полонених та зниклих безвісти.

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“Не можна знати точно, бо зниклі можуть бути мертві або в полоні”, - зазначив він.

Також Володимир Зеленський додав, що невідома точна кількість цивільних людей, які загинули на окупованих територіях.

“Коли Росія атакувала і оточила міста, знищуючи їх, ми не знаємо кількість загиблих. На жаль, у звільнених містах ми знаходили масові поховання. Вони проводили масові розстріли й тортури. У містечках з кількома тисячами жителів, знаходили 500 тіл в одній могилі. Ми не знаємо, скільки тисяч людей вони вбили”, - пояснив він.

Нагадаємо, спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що втрати України у війні втричі перевищують втрати США у В’єтнамі та Кореї разом.

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