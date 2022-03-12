Зеленський назвав кількість загиблих українських військових у війні з Росією

Президент сказав, що кількість воєнних втрат України та РФ становить 1:10.

Президент Володимир Зеленський вперше назвав кількість загиблих українських військових у війні з Росією – близько 1300.

Про це голова держави заявив під час спілкування з іноземними ЗМІ.

"Ми не радіємо від того, що в нас загинули військових десь 1300 сьогодні, а в Росії – понад 12 тисяч. Один до десяти. Я не радію, що в них 12 тисяч загинуло. Знаєте, це не моє бачення світу в цілому", ­– сказав президент.

Нагадаємо, 11 березня голова української розвідки Кирило Буданов розповів, що Росія у війні з Україною зазнає великих втрат, яких вона ніколи ще не мала. Зокрема, 18 батальйонно-тактичних груп повністю втратили свою боєздатність, ще 13 ­– повністю знищені. 31 батальйонно-тактична група за два тижні фактично втратила боєздатність.

ТСН.ua

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