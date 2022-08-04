Зеленський назвав кількість загиблих захисників України, яких він нагородив посмертно

Від початку повномасштабної війни Росії проти України Зеленський нагородив понад 25 тисяч захисників.

Серед них 4 тисячі українських воїнів нагороджено посмертно.

Про це 4 серпня під час звернення до українців сказав президент України Володимир Зеленський.

"Підписав черговий указ про нагородження наших воїнів. 192 учасники бойових дій відзначені державними нагородами, з них шестеро – посмертно. Загалом уже понад 25,5 тисячі наших захисників нагороджені за хоробрість і результативність у боях від 24 лютого. Більш як 4 тисячі – посмертно", - сказав президент.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Росії в Україні загинули тисячі українських захисників. Водночас у Міноборони наголосили, що втрати ЗСУ значно менші, ніж у країни-агресорки.

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