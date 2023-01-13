Зеленський назвав конкретні речі та кроки для перемоги у війні з Росією

Перш за все, Україні необхідні сучасні танки та ефективна артилерія.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що необхідно для перемоги над Росією увійні, наголосивши на необхідності невідкладних рішень всієї антивоєнної коаліції.

Про це глава держави сказав під час свого виступу перед парламентом Литви 13 січня.

Так, Зеленський висловився про необхідність нових оборонних рішень, які дозволять бійцям ЗСУ відкинути російську армію з території України.

"Це стосується, передусім, сучасних танків, ефективної артилерії", – уточнив президент.

"Нам потрібні нові санкційні рішення, які підтримуватимуть постійний та нездоланний тиск на державу-агресора і на всіх економічних суб'єктів, які забезпечують продовження агресії. І нам потрібний міжнародний трибунал, який дозволить притягнути до відповідальності тих, чий злий розум породив цей злочин, цю війну", – виголосив глава держави.

Він також висловив переконання, що коли реваншисти з теперішньої Москви опиняться у суді, це буде історичним покаранням і для тих реваншистів, які покоління тому намагалися зламати українську свободу.

Нагадаємо, раніше очільник МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що найкоротший шлях до відновлення миру та безпеки в Європі – надання Україні всієї необхідної зброї задля перемоги у війні.

У Білому домі напередодні вкотре наголосили, що США продовжуватимуть постачання озброєння для України, аби забезпечити її перемогу, і "стоятимуть разом з Україною стільки, скільки це буде потрібно".

Зауважимо, що наступного тижня в Німеччині відбудеться чергове засідання формату "Рамштайн", де представники 50 обговорить допомогу для України.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.