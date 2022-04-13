Зеленський назвав конкретну зброю, яка необхідна Україні для боротьби у війні

Зеленський назвав конкретну зброю, яка необхідна Україні для боротьби у війні

Він закликав громадян усього світу допомогти донести урядам та президентам реальні потреби України.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян різних країн із закликом доносити до урядів та президентів їхніх країн реальні потреби України для протистояння у війні проти Росії.

Володимир Зеленський у відеозверненні 13 квітня назвав конкретний перелік зброї, яка потрібна Україні.

"​​Щоб продовжувати героїчно захищати світ від російської агресії, Україні потрібен конкретний перелік зброї. Звертаюся до громадян усього світу з проханням допомогти донести до ваших урядів, адміністрацій президентів, керівників ваших країн реальні потреби України, які допоможуть зупинити війну", - заявив президент.

Україні терміново потрібна важка артилерія, важка бронетехніка, системи протиповітряної оборони та літаки:

артилерійські установки (калібр 155 мм) і боєприпаси;

артилерійські снаряди (калібр 152 мм). Якомога більше;

реактивні системи залпового вогню: «Град», «Ураган» або американський M142 HIMARS;

БТР (бронетранспортери, бойові машини піхоти тощо);

танки (Т-72, американські або німецькі аналоги);

системи ППО (С-300, «Бук» або подібні сучасні західні системи протиповітряної оборони);

бойова авіація.

"​​Ми просимо весь світ об’єднатися й допомогти нам у боротьбі з цією жорстокою агресією", - наголосив президент.

Нагадаємо, президент України повідомив про посилення тиску на Харків і весь Донбас, включно з Маріуполем, з боку окупантів.

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