Зеленський назвав країни, без яких Росія не зможе вести війну 

Країна-агресорка Росія не здатна власними силами вести війну в Україні. Москва впоратися за допомогою Ірану та Північної Кореї, які постачають озброєння для окупаційної армії.

Таку думку висловив президент Володимир Зеленський у своїй промові на початку засідання "Рамштайну".

За словами глави держави, наразі Росія не може собі дозволити нові "перегони озброєння".

"Росія не може своїми силами вести цю війну. Їй потрібен Іран, вона не може впоратися без "шахедів". Їй потрібна Північна Корея…", - наголошує Зеленський.

Президент зауважує, що зараз РФ повільно, але відходить із різних ключових точок у геополітичних зламах. Адже Кремлю бракує власної сили.

"Тим не менш, у неї все ще вистачає сили, щоб розпалювати конфлікти та перетворювати їх на повномасштабні трагедії. Зокрема, в Ізраїлі та на Близькому Сході", - додав український лідер.

Як повідомлялося, інтерв'ю Digi24 Володимир Зеленський висловився про закінчення війни. З його слів, війна РФ проти України перебуває вже на завершальному періоді. Втім, він може бути найважчим.

Читайте також: