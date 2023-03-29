Зеленський назвав країну, без допомоги якої Україна програє війну Росії

Також Зеленський висловив хвилювання зміни політичних сил у Вашингтоні після виборів 2024.
Глава держави Володимир Зеленський вважає, якщо США перестануть надавати Україні військові та фінансову допомоги, Україна ризикує програти війну Росії.
Таку думку лідер України в ексклюзивному інтерв’ю Associated Press, яке вийшло у середу, 29 березня.
"Сполучені Штати дійсно розуміють, якщо вони перестануть нам допомагати, ми не виграємо", - сказав він лакаонічно.
Також Зеленський висловив хвилювання зміни політичних сил у Вашингтоні після виборів 2024. Він вважає, що перемога республіканців може вплинути на подальший розвиток війни в Україні.
Український президент не назвав, кого саме із політиків-республіканців він має на увазі. Втім, автори статті припускають, що йдеться про колишнього президента США Дональда Трампа та ймовірного конкурента Трампа на виборах, губернатора штату Флориди Рона Десантіса.
"Але дехто в Сполучених Штатах, зокрема республіканець Дональд Трамп, колишній президент США та нинішній кандидат у 2024 році, сумнівається, чи варто Вашингтону продовжувати надавати Україні мільярди доларів військової допомоги. Ймовірний конкурент Трампа від Республіканської партії припустив, що захист України в "територіальній суперечці" з Росією не є важливим пріоритетом національної безпеки США. Пізніше він відмовився від цієї заяви після того, як зіткнувся з критикою з боку інших куточків Республіканської партії", - йдеться у матеріалі.
Скандальні заяви Дональда Трампа
Нагадаємо, під час виступу перед своїми прихильниками у Техасі Трамп заявив, що він закінчить війну в Україні протягом 24 годин після повернення у Білий дім.
Також Трамп знову потрапив у скандал, назвавши Путіна "розумною людиною, яка хотіла миру". Таку скандальну заяву він озвучив під час одного із передвиборчих виступів.
А для інтерв'ю Fox news Трамп заявив, що до виборів США 2024 року Україну "можуть стерти з лиця землі".
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