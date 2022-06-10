Зеленський назвав напрямок фронту, де ЗСУ зривають плани окупантів та просуваються вперед

За останню добу ситуація на фронті не зазнала суттєвих змін, водночас є певний позитив на Запорізькому напрямку.

Глава держави Володимир Зеленський наголосив, що Сєвєродонецьк, Лисичанськ та інші міста Донбасу, які окупанти зараз вважають ключовими мішеннями, тримаються.

Про це очільник України розповів у традиційному відеозверненні у ніч проти 10 червня.

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"Маємо певний позитив у Запорізькій області, де вдається зривати плани окупантів. Поступово просуваємося вперед на Харківщині, звільняючи нашу землю. Тримаємо оборону на Миколаївському напрямку. Я вдячний усім нашим захисникам, усім захисницям, завдяки яким це можливо. Завдяки яким ми витримали вже 106 днів повномасштабної війни. Вічна слава всім, хто став на захист нашої держави! Вічна пам'ять усім, хто загинув за Україну! Слава Україні!", - сказав Зеленський.

За даними Запорізької ОВА, Росія відвела свої підрозділи від Мелітополя на Херсонський напрямок. А на їхнє місце перекинула "ДНРрівців", які тероризують мирних мешканців області.

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