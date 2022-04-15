Зеленський назвав наслідки для Росії через руйнування та спалення Харкова

Зеленський назвав наслідки для Росії через руйнування та спалення Харкова

Український президент вважає, що такі дії російських окупантів будуть самовбивчими для російської культури і навіть мови.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що таких руйнувань, яких завдають російські окупанти, у Харкові не було останніх 80 років, і сказав, якими будуть наслідки для Росії.

Про це він говорив під час свого звернення проти ночі 15 квітня.

“Гордий і охайний Харків 80 років не бачив таких знущань, які зараз принесла йому Росія. Для чого його руйнувати? Чого можна досягти спаленням Харкова? Що саме можуть дати Росії руйнування на Салтівці чи на площі Свободи?” - задавав далеко не риторичні запитання український лідер.

За його словами, руйнування Харкова ще раз підтверджує, наскільки безглуздим є вторгнення Росії.

“Воно самовбивче для всього, що Росія нібито “захищає”. Для російської культури, для зв'язків з цим народом, навіть для російської мови. Росія випалює все це своєю зброєю. Випалює на десятиліття мінімум. На покоління”, - наголосив український президент.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 50-го дня війни

Нагадаємо, у середу, 13 квітня, окупанти продовжували обстріли житлових кварталів Харкова, внаслідок чого загинули 4 мирних жителі, ще 10 поранені.

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