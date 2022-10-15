Зеленський назвав найбільш гарячі точки на фронті та запевнив, що в окупантів немає жодних шансів на перемогу

Український президент Володимир Зеленський повідомив, що найважча ситуація - на Донеччині й Луганщині. Зокрема, на Бахмутському напрямку.

Про це глава держави сказав у традиційному відеозверненні у суботу, 15 жовтня.

Також читайте Ранкова ракетна атака Росії по Нікополю: зросла кількість постраждалих

"Дуже тяжка ситуація зберігається на Донеччині й Луганщині. Найважче – Бахмутський напрямок, як і в попередні дні. Тримаємо позиції. Загалом на сході й на півдні робимо все, щоб окупанти відчували: у них немає перспектив. Хоч би кого вони кинули воювати проти нас, це для них завершиться тільки поразкою", - зазначив він.

Також Зеленський прокоментував останні атаки росіян на українські міста. Він запевнив, що Україна робить усе для того, щоб збивати більше ворожих об'єктів.

"Цієї та минулої доби різні регіони нашої держави зазнали російських атак. Зокрема, ракетами та іранськими дронами. Частину ракет і дронів збито. Але, на жаль, не всі. На жаль, є руйнування та жертви. Донбас, Запоріжжя, Миколаївщина, Харківщина, Сумщина, Київщина, Дніпропетровщина та деякі інші області нашої країни...Ми робимо все, щоб збивати більше ворожих ракет і дронів, щоб знешкоджувати більше ударних позицій російської армії. І обовʼязково настане той день, коли наша держава зможе виконувати це завдання на сто відсотків", - наголосив очільник України.

Окрім цього, на тлі величезних втрат путінської армії Зеленський російською мовою вкотре звернувся до громадян РФ, щоб здавалася в полон, якщо хочуть жити.

"Ну а гражданам России, кто не хочет участвовать в этой преступной войне, но кого отправляют на войну, я еще раз напомню об одной возможности. Все, кто сдается в украинский плен, сохраняют свою жизнь. Все, кто продолжает воевать в российской армии или среди наемников, такой возможности не имеют. Україна обовʼязково поверне все своє", - сказав політик.

Нагадаємо, за даними Генерального штабу, російські окупанти б'ють по позиціях українських військових по лінії фронту та намагаються вийти на адмінкордони Донецької області.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.