Зеленський назвав найбільший виклик, з яким ЗСУ зіткнулися на полі бою 

Попри певні складнощі під час контрнаступу, ЗСУ утримують ініціативу у боях.

Українські військові зіткнулися на фронті із викликом через дефіцит сил протиповітряної оборони (ППО).

Про це повідомив український президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для Sky TG24.

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"Складність в тому, що поля заміновані. Складність в тому, що є дефіцит зброї та амуніції, особливо великий дефіцит ППО. Наші захисники утримують ініціативу в боях, але важливо не втратити цю перевагу до початку зими і пройти холодний сезон гідно", - сказав глава держави.

Окрім цього, Зеленський зауважив, що зимовий період може стати випробуванням і для цивільних людей, маючи на увазі можливі атаки по енергетиці.

Нагадаємо, у США припустили, скільки ще часу погода дозволить ЗСУ вести контрнаступ.

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