Зеленський назвав найгарячіші ділянки фронту та зробив заяву про Харківщину

Головнокомандувач ЗСУ доповів Зеленському про ситуацію на фронті.

Володимир Зеленський повідомив, що щойно заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. По всій лінії фронту тривають важкі бої.

Про це президент повідомив у своєму Telegram.

“Щойно була доповідь головкома Олександра Сирського. По всій лінії фронту — важкі бої. Напрямкам на Харківщині, Покровському та іншим напрямкам на Донеччині — особлива увага. Обговорили оборонні дії та посилення наших позицій на Харківщині. Окремо — Часів Яр. Головком доповів щодо рішень, які дадуть більше можливостей нашим воїнам”, — повідомив президент.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що не всі партнери України оперативно передають їй обіцяну зброю. Такі постачання необхідно прискорити.

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