Зеленський назвав найнебезпечніші регіони України, де зосереджені окупанти

В Україні зараз найнебезпечнішими залишаються Донецька, Луганська, Одеська та Запорізька області.

Зокрема це ті регіони, де зосереджені російські окупанти.

Про це під час брифінгу 8 травня повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Найскладніша ситуація та найнебезпечніша в регіонах, там де є зосередження військ РФ та там, де йдуть бої. Це Донецька, Луганська області, це Одещина, а також Запорізька область. Південь та Схід держави. Ми зосереджені на цих напрямках", - розповів президент України.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині 12-річний хлопчик підірвався на ворожому снаряді.

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