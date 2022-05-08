Зеленський назвав найнебезпечніші регіони України, де зосереджені окупанти

В Україні зараз найнебезпечнішими залишаються Донецька, Луганська, Одеська та Запорізька області.
Зокрема це ті регіони, де зосереджені російські окупанти.
Про це під час брифінгу 8 травня повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Найскладніша ситуація та найнебезпечніша в регіонах, там де є зосередження військ РФ та там, де йдуть бої. Це Донецька, Луганська області, це Одещина, а також Запорізька область. Південь та Схід держави. Ми зосереджені на цих напрямках", - розповів президент України.
Нагадаємо, що на Дніпропетровщині 12-річний хлопчик підірвався на ворожому снаряді.
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