Зеленський назвав найпершу мішень для Росії і розповів про бої в Сєвєродонецьку

Зеленський назвав найпершу мішень для Росії і розповів про бої в Сєвєродонецьку

За Сєвєродонецьк Луганської області нині точаться жорстокі бої. Це – найгарячіша точка на Донбасі. Російські окупанти не полишають спроби захопити як це, так і інші міста та села.

"Росія підійшла надто близько до нього (Сєвєродонецька – ред.). Надто значні сили зібрала на нашому Донбасі. Надто підготовилась до наступу там. Вважаю дуже символічним, що російські військові свою спробу захопити Сєвєродонецьк почали із того, що зайшли в готель під назвою "Мир". Мир – це дійсно найперша мішень для Росії", - сказав у вечірньому відеозверненні 29 травня президент України Володимир Зеленський.

Він наголосив, що "забравши у нас мир в 2014 році, окупанти хочуть забрати і все інше. Буквально все. Хочуть не залишити нам ані свободи, ані будинків, ані життя".

Росіяни своїми ударами зруйнували в Сєвєродонецьку вже всю критичну інфраструктуру міста.

"90% будинків пошкоджені. Більше двох третин житлового фонду міста повністю зруйновано. Немає звʼязку. Постійні обстріли", - сказав президент.

Зеленський пояснив, чому Росія скупчила стільки своїх військових навколо Сєвєродонецька.

"Захопити Сєвєродонецьк – це принципове завдання для окупаційного контингенту. І їм все одно, якою кількістю життів доведеться заплатити за цю спробу підняти російський прапор на бульварі – як гірко зараз звучить ця назва – Дружби народів, 32, де розташована Сєвєродонецька адміністрація. Ми робимо все, щоб стримати цей наступ. Не було жодного дня, щоб ми не старалися знайти більше зброї, більше сучасної зброї для захисту нашої землі, захисту наших людей", - зазначив Зеленський.

Президент подякував всім, "хто тримає оборону Сєвєродонецька і демонструє окупантам, що мир все одно буде наш. У всій нашій державі, на всьому Донбасі і звичайно – у Сєвєродонецьку".

Звернення Володимира Зеленського наприкінці 29 травня

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